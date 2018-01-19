В разведке рассказали, как на Донбассе оккупанты мешают "бюджетникам" выезжать с захваченной территории

Пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Максим Праута сообщил, что оккупанты ограничивают "бюджетникам" возможность выезда с захваченной части Донбасса на территорию, подконтрольную Киеву.

В частности, работникам медицинских и учебных заведений под подпись доведено распоряжение главаря одной из "республик" о запрете на выезд без оформления специального разрешения, рассказал спикер на брифинге, ссылаясь на данные военной разведки.

"… для предотвращения дальнейшего снижения доверия населения временно захваченных районов Донбасса, российско-оккупационная администрация ограничивает возможность выезда на подконтрольную Украине территорию лицам, работающим в так называемых органах местной власти и бюджетникам", — отметил Праута.

По его словам, в отношении "бюджетников", отказавшихся поставить свои подписи под распоряжением главаря псевдореспублики, сейчас составляют акты, которые передают в "правоохранительные органы". "Такие меры оккупационных властей возмущают работников бюджетной сферы, и некоторые из них вынуждены уволиться с работы", — добавил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что главарь самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко приказал запретить выезд с захваченной территории Донецкой области, в "республике" были возмущены нововведением.