Экс-министр оценил угрозу масштабных военных действий РФ против Украины

На сегодняшний день отсутствует опасность того, что Россия возобновит широкомасштабные военные действия против Украины.

Об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов на чате в "Главреде".

При этом эксперт напомнил, что российская экономика фактически находится в состоянии стагнации.

"Но это больше не результат введенных санкций, а результат значительного падения цен на нефть. В последние месяцы цены на нефть растут — состояние российской экономики улучшается. На сегодня темпы инфляции в России не превышают 2%, валовой продукт медленно, но растет, валютные резервы увеличиваются, торговый баланс остается положительным. Наиболее позитивные тенденции отмечаются в сельскохозяйственном производстве, где успешно идет импортозамещение. Заметно укрепляется военно-технический сектор. Тем не менее, я думаю, что после огромных экономических потерь Россия не будет начинать дорогостоящую экспансионистскую внешнюю политику, связанную с использованием вооруженных сил", — добавил Суслов.

Напомним, ранее экс-министр сказал, кому выгодно продолжение войны на Донбассе.