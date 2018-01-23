Запад дает Путину шанс уйти с Донбасса — генерал-разведчик

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж сообщил, что для решения конфликта на Донбассе и возвращения Крыма на международном уровне неофициально сформирована программа давления на Россию. Запад дает президенту РФ Владимиру Путину шанс уйти с Донбасса.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

По его словам, поскольку Минские договоренности не действуют, нужен более мощный механизм воздействия на Москву. Потому страны 19-ки ("Большой двадцатки" без России, - ред.) и еще шесть мощных государств на неофициальном уровне обсуждают новый формат, который позволит объединить интересы мира и критические проблемы, связанные с Украиной.

Он также отметил, что новый формат юридически обяжет Москву принимать решения по конкретным вопросам. В самой дорожной карте проекта определено 18 пунктов. Среди стран, которые будут выступать гарантами формата, – США, страны ЕС, Китай, Япония, Канада и Индия.

"Посыл сделан и в России, включая Путина, и он принципиально согласен на такой сценарий. Возможно, мы уже даже в этом году и в следующем будем свидетелями и участниками решения как мировых, так и наших проблем, особенно, Востока", — говорит он.

"Там наработано 18 пунктов, на которые Путин согласится – на то, что он будет участником урегулирования. Ему дается даже шанс – ты не изгнанник, а участник, но действуй по этим правилам в интересах международной безопасности, Украины и в интересах России. В случае такого сочетания интересов он не будет просто стороной или не стороной конфликта, он будет участником этих больших договоренностей и не будет идентифицироваться только как сторона в нашей ситуации. Он будет ответственен за ряд проблем, в том числе – за выход из Украины", – пояснил экс-глава разведки Маломуж.

Он также считает, что в этом году начнется эффективный переговорный процесс, "формирование пакета юридических договоренностей на международном уровне, далее – проведение международного форума, который примет это решение вместе с конкретным механизмом, включительно с дорожной картой по Украине".

"Думаю, этот год будет очень активным в этом плане. Здесь должна быть позиция президента (если не этого, то нового) относительно формата и повестки с международными партнерами. К сожалению, сегодня наше руководство не работает в таком формате – мы уперлись в минский процесс, который сегодня практически не движется, и настаиваем на этом до бесконечности. А это план Путина. Ему хорошо. Мы вроде пленных и меняем, но конфликт остается, как и контроль России над территориями. Мы не должны идти за Путиным, это бесперспективный процесс на много лет", — подчеркнул Маломуж.

Напомним. российский политолог Андрей Пионтковский считает, что приближенные к президенту Владимиру Путину хотят, чтобы РФ вышла из конфликта на Донбассе.