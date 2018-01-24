В МИД рассказали, почему Украина не будет рассматриваться потенциальным кандидатом в НАТО

Украина не будет рассматриваться потенциальным кандидатом на получение членства в Организации Североатлантического договора (НАТО) при отсутствии прогресса в реализации необходимых реформ, и в частности в приведении Вооруженных сил Украины к стандартам Альянса.

Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

"Что касается НАТО, то сейчас НАТО формирует свою повестку дня по новым членам. Рассматриваются как Балканы, так и другие страны. И сейчас, если Украина не покажет конкретного прогресса, то мы снова будем вне этого круга стран, которые рассматриваются как потенциальные кандидаты на членство в НАТО", — заявила Зеркаль.

Дипломат также сослалась на слова министра иностранных дел Павла Климкина, который сказал, что Альянс становится для Украины приоритетной задачей "с точки зрения выполнения наших планов, которые традиционно выполняются не очень качественно", добавив, что в Альянсе отслеживают ситуацию в Украине.

"До 2020 года на самом деле осталось очень мало времени", — сказала Зеркаль.

Ранее президент Петр Порошенко считает, что вступление в Европейский Союз и НАТО остается стратегической целью Украины, но это перспектива не 2018 года.

Напомним, также Порошенко анонсировал в "ближайшем обозримом будущем" референдумы о членстве в НАТО и ЕС.