Давайте на чистоту.

Верите ли вы в то, что у спецслужб США, Германии, Израиля и тп – нет достаточного компромата на Порошенко, Яценюка и Ко, чтобы мгновенно уничтожить их карьеры?

Есть, конечно.

Однако, этот компромат почему-то не применяется. А вместо принудительной смены власти (Майдан был именно таким) - мы слушаем нудные песни про возмущение коррупцией, антикоррупционный суд, МВФ, кредиты и другую лабуду.

Почему?

Потому что любая смена власти приведет к смене политического строя. И, вероятно, к плавному дрейфу в сторону применения с РФ.

Читайте также: "И сукин сын был уволен". Байден рассказал, как заставил Киев уволить Шокина

Что наших "международных партнеров" категорически не устраивает. Так как станет основой для отмены санкций.

Именно поэтому вместо досрочных выборов и отставки Порошенко по состоянию здоровья (как Плотницкого) - платится миллиард долларов за отставку Шокина и выдаются кредиты МВФ не смотря на провал в реформах.

Что прекрасно понимают у Порошенко и продолжают воровать.

Потому что они хоть и "сукины дети", но нужные сукины дети.

Александр Дубинский, журналист