"Сам себе стратег". СМИ узнали, как Порошенко будет действовать для победы на президентских выборах

Сейчас на столе у президента Петра Порошенко лежат три стратегии, то есть четкие советы, как победить на выборах главы Украины в 2019-м, но никакой из них он не соблюдает в полном объеме и играет в собственную игру.

В окружении украинского лидер шутят, что выиграть будущую избирательную гонку он решил, как только переступил порог своего кабинета в Администрации президента, пишет ТСН.ua со ссылкой на собственные источники.

"Порошенко сам себе стратег, он будет выезжать на перерезание лент, социальных подачках, будет говорить о реформах, сильной армии и безвизе", — спрогнозировал действия политика для победы на выборах один из представителей "стратегической девятки" (неформальный орган при президенте — Ред.).

По словам одного из соратников главы государства, Порошенко "живет по правилу бизнеса: бери все, но ничего не отдавай". "Важнейшей задачей политтехнологов Банковой станет работа с конкурентами, чтобы Порошенко смог выйти во второй тур и не проиграть", — говорится в статье.

Ранее фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива провел опрос и выяснил, что в Украине, в случае проведения выборов президента в декабре 2017 года, кандидатуру Петра Порошенко поддержали бы 10,2% респондентов.