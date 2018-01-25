Волкер об агрессии РФ на Донбассе: лучший способ "защитить русскоязычных" — дать им жить в мире

На Донбассе тактика президента РФ Владимира Путина зависит только от него самого, российскому правительству важно продемонстрировать, что страна "защищает русскоязычное население" — так они характеризуют свои действия.

Лучший способ "защитить русскоязычных" — дать им жить в мире, а для этого нужно прекратить конфликт, рассказал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Радио Свобода".

"... Сейчас в Европе, в Соединенных Штатах, в разных странах мира Россию видят агрессором... Им (российским властям — Ред.) важно, чтобы Россию воспринимали как серьезную силу. Однако и большая сила может способствовать миру", — отметил собеседник.

Ранее Курт Волкер выразил мнение, что РФ решится на пересмотр своей позиции по Донбассу не ранее, чем придет к выводу, что оккупация части территории Украины противоречит ее интересам.