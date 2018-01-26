"Любит смотреть, как истекают кровью". Журналист рассказал о "фирменном стиле" Путина

Известный журналист и телеведущий Евгений Киселев, отвечая на вопрос читателя "Главреда" во время чата, рассказал о накале внутренней борьбы между "башнями Кремля" и "фирменном стиле" управления Владимира Путина.

"Уверен, многие в Кремле не согласны с тем, что делает Путин. Уверен, что в окружении президента России есть, как минимум, несколько разных групп интересов. Уверен, что между ними идет порой жестокая борьба. История про то, как глава "Роснефти", а в прошлом ближайший помощник Путина Игорь Сечин упрятал за решетку на много лет бывшего министра экономики Алексея Улюкаева — это яркий пример того, какой суровой порой бывает эта борьба. Учтите, Путин — живой человек, который много времени тратит на занятия спортом, уход за своим здоровьем, увеселительные поездки по стране. У него просто нет физически времени заниматься решением всех проблем, всех вопросов, которые возникают в стране. Он вынужден переадресовывать ответственность за принятие тех или иных решений своим подчиненным. А это всегда чревато конфликтами. И, кстати, фирменный стиль Путина — столкнуть двух людей из своего окружения лбами, спровоцировать между ними затяжной конфликт и наблюдать со стороны, не вмешиваясь, как оба участника противостояния потихонечку истощают свои ресурсы, образно говоря, "истекают кровью", а Путин ждет − кто первый упадет", − сказал он.

Напомним, ранее журналист жестко раскритиковал "Минские соглашения".