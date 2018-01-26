Президент Польши призвал Путина оставить Украину в покое

Президент Польши Анджей Дуда призвал российского президента Владимира Путина оставить Украину в покое.

Об этом он сказал на панельной дискуссии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

По его словам, российская сторона не уважает международное законодательство и Европе следует об этом знать.

"Нужно требовать уважения к международному законодательству. Не только в Европе, а во всем мире", — добавил он..

Президент Польши добавил: "Мы должны сохранять двери Европейского Союза открыты для новых стран. Мы должны сохранять политику открытых дверей. Это является одним из наиболее важных элементов хорошего будущего для Европейского Союза, по моему мнению, особенно при выходе Британии из ЕС ".

В свою очередь, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что после президентских выборов в России, которые запланированы на 18 марта, "мы можем ожидать, что она будет предсказуемо агрессивной и предсказуемо дестабилизирующей", пишет Сегодня.

По ее словам, это то, с чем придется иметь дело в этом году от РФ. В этой связи она сказала, что необходимо быть готовыми реагировать на действия России.

Напомним, президент Петр Порошенко в Давосе высказал предложение по борьбе с Россией.