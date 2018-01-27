Саакашвили анонсировал новый "Марш за импичмент"

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили объявил о планах проведения 4 февраля нового "Марша за импичмент", который в последний раз проводился в Киеве 17 декабря прошлого года.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, пишет "Интерфакс-Украина".

"4 февраля мы будем собираться в Киеве в 12:00. Наверное, традиционно пойдем от парка Шевченко, а потом будет большое собрание на Майдане. Мы покажем силу, покажем, что народ есть, и грабить страну мы дальше не дадим", — сообщил он.

Саакашвили намерен продуктивно использовать время пребывания под домашним арестом с 22:00 каждого дня.

"Сейчас я завершаю свой фильм о будущем Украины, о ее новой государственной системе, развитии туризма, экономики, выходе из кризиса", – отметил он.

Политик также подумывает над тем, чтобы организовать в квартире, которую снимает в Киеве, "что-то вроде телестудии".

Напомним, что 26 января Апелляционный суд Киева определил Саакашвили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 7:00, который действует до 5 февраля.

После ареста Саакашвили грозился новыми акциями протеста.