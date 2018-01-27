Волкер рассказал, на какие уступки должна пойти Россия на Донбассе

Специальный представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер отметил, что Вашингтон в предложениях по миротворческой миссии ООН на Донбассе настаивает на отсутствии в ее составе россиян и доступе миротворцев к украинско-российской границе.

"Контингент должен иметь доступ к украинско-российской границе и не иметь в своем составе никакого российского персонала", — сказал Волкер в интервью изданию Washington Post, пишет УНИАН.

По его словам, американская сторона исходит из предположения, что Россия рассматривает возможность отказа от финансовой и военной поддержки оккупантов на востоке Украины. При этом "голубые каски" должны обладать широкими полномочиями по обеспечению безопасности.

"Мы пытаемся прояснить наши варианты. Если они хотят отстаивать свои позиции, сделать это они могут, однако это будет сопряжено для них с большими издержками. Если они хотят выйти из ситуации — такое развитие событий может стать чем-то, о чем мы можем договориться и где мы можем найти пути эффективного достижения этой цели", — подчеркнул Волкер.

Ранее сообщалось, что на встрече в Дубае помощник президент России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не пришли к общей точке зрения касательно законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Между тем, в России признали "дубайский пакет" предложений США по Украине реализуемым.