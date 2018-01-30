"Щупальца русского мира". Вятрович прокомментировал дискуссию о Высоцком и Цое

Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович считает, что дискуссия о российских авторах-исполнителях песен — Владимире Высоцком, Викторе Цое — не раскалывает украинцев.

Обсуждение "демонстрирует имеющиеся линии разломов", говорится на странице эксперта в Facebook.

"Дискуссия о "Высоцком/Цое" не раскалывает украинцев… Рентген не ломает кости — только фиксирует переломы. И он необходим для начала их лечения", — отметил историк.

Ранее Владимира Вятровича назвал, в частности, Владимира Высоцкого и Виктора Цоя симпатичными, изысканными, а также респектабельными "щупальцами русского мира". В Сети его заявление вызвало широкий резонанс.