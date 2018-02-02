Вице-президент ПАСЕ предупредил: в России всерьез готовятся к большой войне

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат Владимир Арьев сообщил, что в Российская Федерация всерьез готовятся к большой войне, которую Кремль прогнозирует до 2023 года.

Театр боевых действий всегда продолжается там, где есть самое маленькое сопротивление, в том числе и из-за малодушия, споров, говорится на странице политика в Facebook.

"Тотальное забвение истории или безответственность по принципу "а вдруг на этот раз пронесет"? Польские политики забыли, чем закончилась вражда Украины и Польши для обеих стран. Европейские политики забыли, чем закончились попытки задабривания агрессора перед Второй мировой. Украинские обычно не делают выводов из внутренних ссор 1918-19 годов", — отметил он.

Ранее западные СМИ писали, что в министерстве обороны США (Пентагоне) начали подыскивать генерала на должность командующего, который займется общим руководством вооруженными силами в ходе неядерной войны против России или Китай