Выборы на носу. В Крыму украинцам принудительно выдают российские паспорта

В оккупированном Россией Крыму украинцам начали массово выдавать российские паспорта.

Перед выборами президента РФ, которые должны состояться 18 марта, — в день, когда Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя, происходит "принудительная паспортизация" наших граждан

Об этом рассказала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на встрече с представителями делегации парламента Республики Албания, пишет УНИАН.

По ее словам, на оккупированных территориях систематически нарушаются права человека, в частности, в оккупированном Крыму проводится принудительная паспортизация оккупационным режимом граждан Украины.

"Накануне выборов Президента Российской Федерации на оккупированном полуострове проходит насильственная паспортизация граждан Украины, чтобы заставить их голосовать на нелегитимных выборах. Невозможно избирать президента России на украинской территории", — подчеркнула Геращенко.

Она также отметила, что украинская делегация планирует поднять вопрос о нелегитимности выборов президента РФ в оккупированном Крыму на полях Парламентской ассамблеи Совета Европы, а также во время заседаний Парламентской ассамблеи ОБСЕ и НАТО, и обратилась к албанским коллегам с просьбой поддержать в этих организациях позицию Украины.

Также Геращенко обратила внимание албанских коллег на сложную ситуацию в сфере безопасности и сложную гуманитарную ситуацию на Донбассе, и подчеркнула важность введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

"К сожалению, мы не имеем прогресса в ключевой для нас сфере безопасности Минских соглашений. Именно поэтому нашей приоритетной задачей на 2018 год остается введение миротворческой миссии ООН на всей временно оккупированной территории Донбасса", — заметила Геращенко.

Ранее сообщалось, что явку на выборах в оккупированном Крыму хотят приблизить к уровню "референдума".