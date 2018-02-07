Москва думает, как бы слезть с санкций США. Российский политолог о "кремлевском списке"

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский прокомментировал ситуацию с публикацией в США "кремлевского списка".

По его словам, в России требовали засекреченности информации, что и произошло. Но это временный успех. Рано или поздно секретную часть списка опубликуют. Это неизбежно, пишет Новое время.

"Вспомните, как принимали закон о санкциях: 98 против 2 в Сенате и 512 против 2 в Палате. Попытка Трампа и Тиллерсона задержать публикацию может отсрочить эту неизбежную акцию. Но чем дольше пауза, тем больше будет нарастать возмущение в Конгрессе.

Кроме того, не исключаю того, что через несколько дней появятся утечки в прессе с полным текстом этого приложения. Ведь там важны не фамилии и количество страниц, а информация о финансовых преступлениях всех фигурантов списка", — говорит политолог.

По мнению политолога, при малейшей военной эскалации в Украине будут введены не только санкции по этому списку, а и более жесткие – по отключению Росси от SWIFT.

"…сейчас Москва думает не об эскалации, а о том, как бы все-таки слезть с этих санкций. Отсюда и изображения всяких попыток более конструктивного, миротворческого подхода. Вот начались длинные переговоры о миротворцах. А вот еще в Москве пустили слух, что вместо военного преступника Суркова переговорщиком по Украине назначат Явлинского. Не знаю, насколько это правда, но такие слухи тоже пускают с целью показать, что Москва готова к дальнейшим переговорам", — отметил он.

Эксперт также объяснил, почему в США изменили и засекретили часть текста закона.

"За три дня до этого в Вашингтон с беспрецедентным визитом прибыли руководители российской разведки. Тоже, кстати, военные преступники, уже внесенные в санкции. В Вашингтоне разыграли стандартный российский прием: мол, конечно, есть разногласия, но у нас общий враг – исламские террористы, мы должны сотрудничать, обмениваться информацией, иначе будет плохо для всех. Это такой маленький шантаж: дадите санкции – вам тяжелее придется с исламскими террористами. И на удивление это сработало. Россияне добивались засекреченности информации, что и произошло. Но это временный успех.

Ведь секретная часть документа – это же убийственная информация. Один триллион долларов, украденный российским руководством! И сейчас финансовая разведка собрала всю эту информацию в одном месте – кому конкретно все это принадлежит. И даже на такое, во многом зомбированное российское общественное мнение — это обнародование произведет очень сильное впечатление", — подытожил политолог.

Ранее министерство финансов США опубликовало "кремлевский доклад", в нем говорится о возможном введении новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения Владимира Путина. В список вошли 114 чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 представителей бизнеса.

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