Гибель одной надежды. Кузьма "Скрябин" мог легко стать успешным кандидатом в президенты — политолог

Политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что музыкант Андрей Кузьменко (Кузьма, был лидером группы "Скрябин") — мужественный, красивый, талантливый и популярный — мог бы легко стать успешным кандидатом в президенты нашей страны.

Артист обладал таким важным для политика качеством, как харизма, вместе с артистом погибла одна надежда, написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Кузьма "Скрябин" неустанно критиковал власть. И с каждым разом он делал это все лучше и лучше. Это было необычно для украинских популярных певцов, которые, как правило, хотят дружить с властью", — отметил аналитик.

По его словам, "можно смело сказать, что если кому-то и нужно было идти в политику из мира эстрады, то это, именно, "Скрябину". "Он явно обладал таким важным для политика качеством, как харизма. Скрябин был бы молодым, интересным политиком, который мог бы объединить вокруг себя свежие политические силы и патриотическую молодежь Украины", — добавил Небоженко.

"Этот умный, мужественный, красивый, талантливый и популярный артист мог бы легко стать успешным кандидатом в президенты Украины. И это получилось бы у него легче и лучше, чем у Вакарчука (лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук — Ред.). Но может быть, кто-то понял это лучше и раньше нас. Или нам опять не повезло", — полагает политолог.

Напомним, утром 2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко на автомобиле Toyota Sequoia в Криворожском районе Днепропетровская область в районе села Терноватка на закруглении дороги врезался в молоковоз, от полученных травм музыкант погиб на месте происшествия. Подробности ДТП можно узнать здесь.