Экс-главу АП Бориса Ложкина вывели из состава Нацинвестсовета

Петр Порошенко распорядился вывести из состава Национального инвестиционного совета бывшего главу Администрации президента (АП) Бориса Ложкина.

Временно исполнять обязанности секретаря совета будет Дмитрий Шимкив - нынешний заместитель главы АП, говорится в президентском указе.

Ложкин стал секретарем Нацинвестсовета в августе позапрошлого года - сразу после своей отставки с должности руководителя АП.

К слову, Национальный инвестиционный совет - консультативно-совещательный орган при президенте Украины, созданный в 2014 году как замена Совету отечественных и иностранных инвесторов.

Немногим позднее Борис Ложкин на своей странице в Facebook прокомментировал сложившуюся ситуацию и рассказал о планах на будущее. написал, что будет заниматься бизнесом.

"Сегодня завершается важный этап в моей жизни. С этого дня я больше не являюсь секретарем Национального инвестиционного совета на общественных началах. "По призванию я – бизнесмен и инвестор. В прошлом году совместно с (экс-главой Министрерства инфраструктуры -ред.) Андреем Пивоварским мы создали инвестиционную компанию. Сейчас она готова перейти к реализации ряда инвестиционных проектов", - написал он.