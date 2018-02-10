Вятрович рассказал, зачем полякам строить образ "страшной бандеровской Украины"

Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович считает, что в Польше политики могут строить образ "страшной бандеровской Украины" для подготовки своего населения к перезагрузке отношений с Российской Федерацией.

Нынешняя польская власть неоднократно высказывала свои евроскептические заявления о том, что Польша, которую они видят, амбициозная Польша, не видит возможностей развить свои возможности в ЕС, рассказал он в интервью "Радио Свобода".

"Но, наверное, одним из самых логичных объяснений, зачем происходит эта эскалация польско-украинских отношений и ситуации как раз со стороны польских политиков, зачем строится образ "страшной бандеровской Украины" — самым простым и вероятным объяснением является подготовка польского населения к перезагрузке отношений с Россией", — отметил собеседник.

По его словам, "возможно, на этом евроскептицизме опять же сыграет Россия, которая может предложить некую глобальную игру, игру на глобальном уровне для Польши".

Ранее сообщалось, что в Польше Сейм и Сенат приняли изменения в закон об институте национальной памяти, ими, в частности, введен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов.

Документ вызвал острую реакцию в Украине и ряде других стран мира. Верховная Рада уже ответила на скандальный закон — народные депутаты проголосовали за текст заявления по поводу его принятия.