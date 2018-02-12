"У Путина на Донбассе больше танков, чем во всей Германии". Полный перевод интервью Порошенко для Bild

12 февраля 2018, 23:40

Президент Украины выразил убеждение, что Кремль может в любой момент нарушить все международные договоренности.

Фото: Daniel Biskup/BILD

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с Россией в вопросе международной политики нужно обращаться так же, как поступили с Россией в спорте в Международном олимпийском комитете. 

Такое мнение глава государства высказал в интервью авторитетному немецкому изданию Bild. "Главред" представляет полный перевод опубликованной беседы.

Bild: Три года назад были подписаны "Минские соглашения". Почему война до сих пор не окончилась?

Петр Порошенко: Та ситуация была самой сложной в моей жизни. Почти каждый день февраля 2015 года погибали до 25 солдат на фронте, убитые российскими регулярными войсками. В Минске мы сидели 19 часов, не спали, не ели. Было подписано соглашение, которые не было бы возможным без канцлера Германии Ангелы Меркель. Нам, украинцам, есть много за что благодарить ее, потому что на тот момент ситуация была чрезвычайно критической. Но, как известно всему миру, президент России не выполняет соглашения.

Как только Путину хочется, он снова проводит эскалацию конфликта. С момента подписания "Минска-2" еще 824 человека были убиты на войне.

Bild: В Германии постоянно идут дебаты о снятии санкций с России. Недавно президент футбольного клуба "Бавария" Ули Хёнесс заявил, что "понимает" политику Путина. Как вы справляетесь с этим?

Порошенко: Такие люди просто недостаточно информированы или безумно наивны. Это довольно легко понять: мы являемся не частью Российской империи, а суверенной страной. Я думаю, что люди вроде герра Хённеса должны посетить Украину, не только Киев, но и Восточную Украину. Тогда он поймет, что существует только одна правда: Путин должен убрать свои войска из Украины.

Deutschlandfunk: Украина "вправила мозги" немецким политикам

Bild: Есть ли у вас какая-то надежда, что это когда-нибудь произойдет?

Порошенко: У Путина столько войск в Украине, что он может снова начать эскалацию войны. Однажды я сказал канцлеру Ангеле Меркель: вы можете представить, что на востоке Украины российских танков больше, чем у немецкого бундесвера? В этом небольшом регионе находится 600 российских танков.

Bild: В России в этом году пройдет чемпионат мира. Вас этот злит?

Порошенко: Футбольные болельщики должны сами решить, хотят ли они отправиться в Россию, зная о российской агрессии в Украине и Сирии. Я хотел бы, чтобы мир выступил с общим посланием и продемонстрировал, даже оставляя в стороне политические дебаты, что мы не можем согласиться с подобной политикой. Посмотрите на ситуацию с Олимпиадой - Россия не соблюдает никаких правил и поэтому не допускается! Российское руководство считает, что оно может переступить через любой закон по любому вопросу.

Rheinische Post: Меркель - последний защитник украинского Крыма

Bild: В Германии все еще нет нового правительства. Как вы думаете, Кремль втайне рад этому?

Порошенко: Путин всегда счастлив, когда где-либо есть какая-то политическая нестабильность. Нестабильность – то, что он хочет сеять повсюду, где есть демократия. Поэтому важно не только для Европы, но и для всего мира, чтобы в Германии было быстро сформировано правительство. Я был очень счастлив ясными заявлениями коалиционного соглашения с Украиной. Те, кто сейчас решают в Социал-демократической партии вопрос о коалиции не должны забывать о важной роли Германии в мире.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
АТО Донбасс Украина Германия Петр Порошенко Владимир Путин Бильд иносми
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло глязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять