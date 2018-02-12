Под АП собрались сторонники Саакашвили, были стычки с силовиками: фото и видео

12 февраля 2018, 21:03

В центре столицы, по предварительным данным, был задержан один участник акции.

  • В Киеве под зданием Администрацию президента собрались сторонники Михеила Саакашвили УНИАН
  • В Киеве под зданием Администрацию президента собрались сторонники Михеила Саакашвили Фото: tyzhden.ua
  • В Киеве под зданием Администрацию президента собрались сторонники Михеила Саакашвили Фото: tyzhden.ua
  • В Киеве под зданием Администрацию президента собрались сторонники Михеила Саакашвили Фото: tyzhden.ua
  • В Киеве под зданием Администрацию президента собрались сторонники Михеила Саакашвили Фото: tyzhden.ua

В понедельник, 12 февраля, в центре Киева под Администрацию президента пришли сторонники бывшего лидера Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Между митингующими и силовиками были стычки, пишет "Тиждень" со ссылкой на данные собственного корреспондента.

Издание подчеркнуло, что всего под зданием находились около 50 участников акции.

По предварительной информации, один из митингующих был задержан, правоохранители оттащили его за кордон, которым отделили улицу Банковую от Институтской.

Ранее бывший заместитель генерального прокурора и соратник Михеила Саакашвили Давид Сакварелидзе говорил, что бывшего чиновника в Киеве "задержал спецназ". СМИ сообщали, что задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы.

До этого — 5 февраля — Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении Саакашвили статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Генпрокурор Юрий Луценко сказал, что если экс-чиновнику откажут в политическом убежище в нашей стране, то он будет добровольно или принудительно депортирован. Позже политик заявил, что Госмиграционная служба приняла решение депортировать его в Польшу, вечером 12 февраля он туда прибыл, его приняли на территорию страны.

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Киев силовики столкновения администрация президента Михеил Саакашвили
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