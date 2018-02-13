Вятрович назвал главную мишень польского "антибандеровского" закона

Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович считает, что главной мишенью одобренного в Польше так называемого "антибандеровского" закона являются живущие в стране украинцы.

Закон выписан таким образом, что применять его можно очень широко, рассказал управленец в интервью "Обозревателю".

"… мне кажется, что его главной мишенью являются украинцы, которые сейчас живут в Польше — около миллиона человек", — отметил собеседник.

По его словам, именно о них в пояснительной записке документа "говорится, что эти люди, оказывается, могут быть носителями опасной "бандеровской идеологии". "Так, цель этого закона — создать для украинцев атмосферу страха, чтобы они боялись даже признаться в своей национальности, в своей принадлежности к Украине", — добавил Вятрович.

Ранее сообщалось, что в Польше Сейм и Сенат приняли изменения в закон об институте национальной памяти, ими, в частности, введен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Позже документ одобрил президент государства Анджей Дуда.

В Украине, США и ряде других стран мира негативно восприняли закон. Верховная Рада ответила на него — народные депутаты проголосовали за текст заявления по поводу его принятия.