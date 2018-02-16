"Уже вообще выходят из-под контроля". Климкин рассказал, как боевики угрожали детям Ирины Геращенко

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что собирается пожаловаться своему российскому коллеге Сергею Лаврову на представителей "ЛНР" и "ДНР" в трехсторонней контактной группе.

По его словам, на последней встрече в Минске они угрожали здоровью детей представителю Украины Ирине Геращенко.

"Последняя минская встреча закончилась тем, что Ирине Геращенко просто угрожали, угрожая ее детям. То есть они уже вообще выходят из-под контроля. Скажу Лаврову, что они должны свою оккупационную администрацию контролировать", — сказал Климкин в Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам министра, в ходе встречи с Лавровым он также намерен обсудить миротворческую миссию на Донбассе и ситуацию с освобождением пленных.

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