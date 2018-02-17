"Как жаль, что свой паспорт утратил Мишка": певица Tayanna потролила Саакашвили

Украинская певица Tayanna, настоящее имя Татьяна Решетняк, спела о выдворении из Украины экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

Певица частично изменила текст своей песни "Шкода", и исполнила композицию в прямом эфире радио "Максимум".

"Когда пил кофе у Дюка напротив, то ты был не против", - отсылка к губернаторству Саакашвили в Одессе.

"Как жаль, что свой паспорт утратил Мишка... заплаканные глаза у Польши. Как жаль, что я не в Украине больше. Как жаль, что Кто-то в Одессе совсем другой", - говорится в припеве.

Напомним, 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане "Сулугуни", и чартерным рейсом вывезли в Польшу.