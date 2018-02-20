Скандал вокруг денег от Каддафи. Политолог назвал плюсы и минусы для Тимошенко

Сообщение о том, что режим бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи якобы потратил 4 миллиона евро на кампанию Юлии Тимошенко выглядит достаточно странно, заявил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала в комментарии "Главреду".

Он отметил, что если верить этому сообщению, то выходит, что Каддафи был настроен антироссийски и поддерживал движение Украины в направлении западной цивилизации.

"Насколько эти сведения могут быть доказаны — это вопрос к нашим компетентным органам. Однако можно даже не сомневаться, что ряд депутатов от власти будут настаивать на проведении соответствующих расследований относительно Тимошенко", — подчеркнул политолог.

По его мнению, появление такой информации направлено конкретно против Тимошенко и ее политической силы и может восприниматься как политическая провокация.

"Однако в этой истории интересной выглядит параллель, которая проведена, ведь речь идет одновременно о кандидате в президенты Украины, о кандидате в президенты Франции и о кандидате в президенты США. То есть проведением такой параллели наш украинский политик был поставлен вровень с политиками США и одной из европейских стран. И этот момент выглядит, скорее, как "плюс" для Тимошенко", — говорит эксперт.

Он указал, что политические оппоненты Тимошенко будут так или иначе пытаться использовать эту историю в политической борьбе.

"Однако я думаю, что эта история — подтвердится она или нет — вряд ли создаст какие-либо серьезные проблемы для Юлии Тимошенко и вряд ли повлияет на электоральные симпатии", — добавил Бала.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в 2010 году на президентскую кампанию Юлии Тимошенко правительство Каддафи выделило четыре миллиона евро.