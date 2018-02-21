"Сбой коммуникации": в Администрации президента отреагировали на скандал вокруг ролика Порошенка

В Администрации президента ситуацию, которая сложилась с агитационным роликом Петра Порошенко, назвали сбоем коммуникации, и вину возложили на съемочную группу.

"Ну, можно списать на то, что произошел какой-то сбой в коммуникации, ну окей. Была претензия, производитель убрал. Переговоры о самом содержание записи вел продюсер этого ролика. Очевидно, как он говорит, было сообщено, что это будет социальный ролик. Во время записи фамилия Порошенко звучала", - пояснил в интервью ТСН специалист по информационной политике АП Владимир Горковенко.

Напомним, Анастасия Приходько возмутилась тем, что ее обманом втянули в предвыборную агитацию Порошенко под видом социального ролика.

Однако директор ООО "Медиа про комьюникейшнс" Евгений Цяпенко утверждает, что Приходько сообщали обо всех нюансах.

"Горковенко сказал: если за подписью президента, то он выйдет на всех телеканалах, и я видел, что Настя откровенно обрадовалась. Поэтому сейчас реакции Насти откровенно удивляет, что что-то она не поняла и не знала. Она профессиональная певица, и со слухом у нее, наверное, все в порядке", - отметил он.

Приходько подняла шумиху еще до выхода ролика в эфир, но на это не отреагировали и запустили видео на телевидении. Артистка пообещала судиться с авторами телевизионного ролика в поддержку президента Петра Порошенко.

"Мы будем обращаться с позывными заявлениями на тех лиц, которые использовали Приходько в собственных целях, без ее согласия и получают за это определенные привилегии", - заявили адвокаты.

Певица уже добилась своего – из ролика артистку вырезали, и музыку заменили.