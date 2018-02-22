У Порошенко прокомментировали принудительный "стриптиз" журналисток в Оболонском райсуде

Действия правоохранителей, которые заставляли женщин-журналисток раздеваться в Оболонском райсуде Киева 21 февраля, являются недопустимыми, заявил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Президент считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми. Просим прощения у всех журналистов и ждем результатов служебного расследования", — написал Цеголко в Facebook.

Напомним, 21 февраля мероприятия по охране Оболонского районного суда Киева проходили в несколько необычной форме: кроме традиционной просьба для всех посетителей суда показать содержимое сумок, рюкзаков и т.д., женщин, в частности журналисток, женщины-полицейские просили расстегнуть верхнюю одежду.