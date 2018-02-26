Экс-узник Кремля назвал одну из причин захвата Крыма Россией

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, экс-узник Кремля утверждает, что статус территориальной автономии Крыма, тяготение его властей к России и сепаратистские настроения местного населения были одной из причин оккупации полуострова.

Киев не доработал в Крыму, недооценил ситуацию со статусом Автономной Республики Крым, по сути, с русской автономией, рассказал он в интервью Укринформу.

"Мы об этом говорили еще в 1992-м, в 1993-м, и во все последующие годы во всех наших документах, которые так или иначе принимались на заседаниях Меджлиса. Везде говорили о том, что нужно изменить статус Крыма с какой-то непонятной территориальной автономии и перевести ее в национальную автономию крымских татар", — отметил собеседник.

По его словам, Меджлис объяснял, что "национальная автономия крымских татар вовсе не означает, что в ней все для крымских татар, что права и свободы человека в ней должны регулироваться соответствующими законами и постановлениями".

Замглавы органа добавил, что "Киев игнорировал заявления крымских татар, и полуостров был отдан на откуп сепаратистки настроенным властям". "И вот в таком непонятном статусе и с символами, похожими на российские, Крым дрейфовал в сторону России... если бы в Киеве боялись не "татарской угрозы", а "российского сепаратизма", то Крым пошел бы по другому пути", — считает Умеров.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.