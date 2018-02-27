G7 следует создать инициативу по защите прав человека в Крыму и на Донбассе – эксперты

Под эгидой Канады в рамках Группы семи стоит учредить международную инициативу для защиты прав человека в Крыму и на Донбассе. Такая инициатива помогла бы собирать и устанавливать доказательства нарушения прав человека на временно оккупированной территории Украины. Об этом говорится в статье для Atlantic Council Даниила Лубкивского, заместителя министра иностранных дел Украины (2014) и дипломатического советника Премьер-министра Украины Арсения Яценюка в 2014-2016 годах, в соавторстве с известным философом и журналистом Владимиром Єрмоленко.

В статье отмечается, что председательство Канады в Группе семи "является ценной возможностью вдохнуть новую энергию в международную реакцию на аннексию Крыма и агрессию на Востоке Украины": "Под руководством Канады Группа семи может сосредоточить внимание на нарушениях прав человека как в анексованому Крыму, так и в оккупированном Донбассе".

"Нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе остаются без ответа как в международных СМИ, так и в глобальных дискуссиях... Жизнь людей на оккупированных территориях, в серой зоне рядом с демаркационной линией, 1,7 миллиона внутренне перемещенных лиц, пенсионеров или тех, кто нуждается в медицинском обслуживании, часто полна горя и боли, и они также заслуживают большего международного внимания", - отмечают авторы. Ситуация на Востоке Украины имеет две институциональные конструкции для дипломатических переговоров: так называемый Нормандский формат и Минские договоренности: "Этого отнюдь не достаточно, но этот формат по крайней мере существует, - говорится в статье: Однако схожих международных форматов по Крыму нет. Не был введен в действие международный форум для возвращения Крыма в Украину или освещения вопросов о нарушении прав человека и политических заключенных".

"Под руководством Канады в Группе семи можно учредить "Оттавскую инициативу". Такая инициатива помогла бы собирать и устанавливать доказательства о нарушении прав человека в оккупированном Крыму и на Донбассе, координировать международную реакцию, поддерживать рабочий диалог с российскими властями, чтобы избежать резкого ухудшения ситуации и найти возможные решения в конкретных делах. Такой формат поможет оказать давление на российскую власть, чтобы международные правозащитные организации смогли вернуться к Донбассу и Крыму, в том числе те, которые ранее были запрещены", - подчеркивают Даниил Лубкивский и Владимир Ермоленко.

Инициатива могла бы предусматривать регулярные встречи с участием послов государств Группы семи, представителей Европейского Союза и НАТО в Оттаве: "Следует предусмотреть, чтобы на таких встречах слушались доклады о состоянии прав человека в оккупированном Крыму и Донбассе и рассматривались возможные действия на национальном и международном уровнях. Подготовка докладов могла бы быть возложена на определенных представителей правительств Канады и Украины и международных организаций. Важно, чтобы до встреч присоединились представители международных правозащитных организаций и гражданского общества. Результаты встреч, которые стоит проводить как минимум дважды в год, следует обнародовать и широко освещать".

"Стоит помнить, что нарушения, вызванные аннексией Россией Крыма и ее агрессией на Донбассе, имеют не только геополитические, но и социальные и человеческие аспекты, которые, очевидно, будут ощутимыми много лет или даже десятилетий. Очень важно, чтобы международное сообщество внимательно следило за ними и не допустило, чтобы Москве это сошло с рук", - отмечают авторы статьи.