Принятие нового кодекса по банкротству поднимет Украину в рейтинге Doing Business - Иванчук

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8060 - "Кодекс Украины по процедуре банкротства", который будет способствовать восстановлению платежеспособности должников и привлечению инвестиций.

Об этом на брифинге в парламенте сообщил председатель Комитета по вопросам экономической политики, представитель "Народного фронта" Андрей Иванчук.

"На сегодня в Украине очень устаревшее законодательство, что касается восстановления платежеспособности должника. В рейтинге Doing Business по компоненту "Разрешение неплатежеспособности" Украина находится на 149-м месте. Принятие кодекса даст возможность подняться нашей стране на 81 пункт. А в общем рейтинге на 9 позиций", - подчеркнул Иванчук.

"Над этим кодексом мы с коллегами работали более двух лет. Его соавторами стали представители всех депутатских фракций и групп украинского парламента. На сегодня в Раде находится семь законопроектов, которые вносят изменения в действующее законодательство относительно банкротства. Авторы этих законопроектов согласились их отозвать с целью внесения одного обобщенного", - рассказал Иванчук.

Как отметил председатель Комитета по вопросам экономической политики, законопроект состоит из двух книг.

"Первую книгу мы назвали банкротством юридических лиц, которая, в частности, сократит сроки рассмотрения дел, а также защитит права кредиторов. Вторая книга – это процедура банкротства физических лиц. Это то, чего вообще не было в украинском законодательстве", - подчеркнул он. Андрей Иванчук прогнозирует, что парламент рассмотрит этот законопроект в первом чтении в сжатые сроки.