"Мутант гадюки и крысы". Политолог "спрогнозировал" персону будущего президента Украины

Политолог/экономист, а также директор "Института трансформации общества" Олег Соскин, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", дал прогноз по поводу персоны будущего президента Украины.

"В Украине сегодня функционирует парламентско-президентская модель. В последнее время я все больше становлюсь сторонником того, что президента Украины нужно избирать в парламенте. Так складывается, что каждый новый президент гораздо хуже по всем параметрам своего предшественника. Если так пойдет и дальше, то следующий президент будет каким-то мутантом гадюки и крысы. Как говорил один, если соединить ежа и ужа, то выйдет полтора метра колючей проволоки", − сказал он.

По мнению Соскина, ситуация для изменения модели выборов в украинский парламент давно назрела.

"Чтобы предотвратить такую драматическую для всех украинцев коллизию, может, как раз настало время внести изменения в Конституцию, отменить прямые выборы президента и избирать его в Верховной Раде. Но для этого нужно изменить модель выборов в Верховную Раду. Какая она должна быть, я неоднократно описывал − необходимо соединить мажоритарный и пропорциональный принципы. Но не так, как это сделано в законопроекте Избирательного кодекса, вдохновителем которого является такая персона как Парубий. Как говорили про таких особей классики, "пить, курить и говорить он начал одновременно", − резюмировал он.

Напомним, ранее политолог назвал причины провала протестов под предводительством Саакашвили.