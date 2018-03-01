"Порошенко - нелегитимный президент". Политолог оценил варианты досрочных выборов в Украине

Политолог/экономист, а также директор "Института трансформации общества" Олег Соскин, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", оценил возможность проведения в Украине досрочных выборов президента и депутатов Верховной Рады.

"Я неоднократно в своих выступлениях говорил о том, что необходимо немедленно делать президентские выборы. Я считаю, что Порошенко был избран временным президентом. И поскольку не был устранен конституционным способом Янукович (а эти пункты описаны в Конституции - когда президент лишается полномочий), то выборы президента Украины должны были состояться в марте 2015 года. Поэтому Порошенко - нелегитимный президент. Фактически он создал антиконституционную клику. Посольку у нас парламентско-президентская республика, парламент уже давно должен был отстранить Порошенко от власти", − сказал он.

Кроме того, считает Соскин, действующий президент Украины готов на любые силовые меры ради сохранения своего поста.

"Порошенко не пойдет сам на выборы. Он настолько сросся со своим креслом на Банковой, что готов залить страну кровью, я бы даже сказал, морями крови украинцев, потому что кровь и так льется каждый день на восточном фронте. Но свой пост, свое кресло он не отдаст добровольно ни при каких обстоятельствах. Верховный Совет он распускать не будет, потому что он понимает, что при любых парламентских выборах его партия БПП - трайбалистский блок африканского типа - с треском проиграет", − резюмировал эксперт.

Напомним, ранее политолог объяснил, почему Путин обречен на посту президента России.