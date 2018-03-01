В НФ назвали решение Стокгольмского арбитража "сигналом Европе"

1 марта 2018, 12:13

Судебные процессы против "Газпрома", инициированные правительством Яценюка, завершились исторической победой, заявил нардеп Бурбак.

Руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак подчеркнул, что первое правительство, которое принимало решение об иске против "Газпрома", подвергалось критике, однако, тогдашнее решение теперь приносит Украине победы.

Фракция "Народного фронта" поздравила граждан Украины и команду "Нафтогаза" со второй победой в Стокгольмском арбитраже против "Газпрома". Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак. "Это историческая победа", - подчеркнул он.

"Это второе положительное для Украины решение в арбитражном процессе, который был начат правительством Арсения Яценюка в 2014 году против "Газпрома". Это очередное поражение Кремля. От фракции "Народный фронт" поздравляю с победой команду "Нафтогаза" и Украину", - подчеркнул руководитель фракции.

Он напомнил, что решение судиться с "Газпромом" было принято правительством Яценюка. "Тогда, в 2014 году, все молчали, не верили. А кто-то злорадствовал. Не говоря уже, что до 2014 года никто и палец о палец не ударил, чтобы вылезти из этой газовой удавки", - подчеркнул руководитель фракции. Максим Бурбак подчеркнул, что первое правительство, которое принимало решение об иске против "Газпрома", подвергалось критике, однако, тогдашнее решение теперь приносит Украине победы.

"Мы не переживали за свои рейтинги. Мы переживали за судьбу страны. Мы были сильной командой для сложных времен. Мы тогда выстояли и стоим сейчас. Поэтому и сейчас фракция "Народного фронта" является опорой парламента. Все решения, которые были приняты в 2014 году правительством Яценюка, сейчас приносят победы и достижения для всей страны", - подчеркнул руководитель фракции.

"Благодаря двум победам в Стокгольмском арбитраже мы сэкономили более 60 млрд долларов. Такой победы еще не было. Это 75% ВВП. Если бы тогда не было принято ответственное государственное решение относительно иска против страны-агрессора, уверен, и военные действия были бы завершены в 2015 году. Потому что они бы нам перекрыли газовый вентиль. Поэтому это историческая победа", - подчеркнул Максим Бурбак. Он также обратился к европейским партнерам с просьбой не присоединяться к строительству "Северного потока-2".

"Кстати, нынешнее решение Стокгольмского арбитража – отличный сигнал и некоторым европейским коллегам, которые безответственно потакают России в строительстве "Северного потока-2". Для России газ - это шантаж. Уважаемые европейские коллеги, не лезьте в газовую удавку России", - подчеркнул руководитель фракции.

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