В Венгрии считают, что Украина наносит Европе "удары в спину"

Украина ожидает от Европы проявления солидарности и в то же время "наносит удары в спину" жестокими мерами по отношению к национальным общинам.

Так глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал решение суда в Украине об отмене закона об основах государственной языковой политики.

В сообщении говорится, ряд последних событий в украинской политической сфере свидетельствуют об атаке на национальные меньшинства в стране.

"В Украине осуществляется брутальное нападение на национальные общины. Серия связанных действий началась с закона "Об образовании" и продолжилась нападениями на штаб-квартиру "Общества венгерской культуры Закарпатья", а теперь разрушен языковой закон, который предоставлял возможность меньшинствам пользоваться своим родным языком", — сказано в сообщении.

По словам министра, недавние события в Украине по отношению к национальным меньшинствам усиливают позицию Венгрии, согласно которой она не будет поддерживать устремления евроатлантической интеграции Украины, пока права меньшинств не будут должным образом восстановлены.

"Украина не может восприниматься всерьез как страна, которая действительно хочет наладить более тесные связи с ЕС и НАТО", — добавил он.

Напомним, как заявил глава МИД Украины Павел Климкин, в поджоге офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде есть заказной внешний след. В свою очередь по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, в Украине происходит рост экстремистских движений.