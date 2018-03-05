Порошенко подписал закон о самоубийстве

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О уголовной ответственности за доведение до самоубийства".

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

"5 марта возвращен с подписью от президента", — говорится в сообщении.

Согласно закону, доведение до самоубийства или попытки суицида теперь карается ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что внесение этих изменений в ст. 120 Уголовного кодекса позволит привлекать к ответственности лиц, побуждающих к суициду через интернет, в том числе пользователей соцсетей.

В закон включены такие методы, как жестокое обращение с человеком, его систематическое унижение, шантаж или принуждение к тому, чего он не хотел делать.

Кроме того, теперь в законе есть упоминание о "склонении к самоубийству" и даже "иные действия, способствующие совершению самоубийства", что позволит правоохранителям тщательнее прорабатывать производства о так называемых группах смерти в интернет.

Закон, который был принят парламентом в феврале 2018 года ("за" проголосовали 229 народных депутатов), вступит в силу на следующий день после его публикации.

"По данным ВОЗ, на 2012 год в Украине было совершено около 10 тысяч актов суицида. Средний показатель для нашей страны - 22 суицида на 100 тысяч человек. Украина входит в десятку стран с самым высоким уровнем самоубийств. Как свидетельствуют научные источники, соотношение самоубийств и доведение до самоубийства составляет примерно 1 к 20", - говорится в записке к документу.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко утвердил положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины.