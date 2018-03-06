Волкера могут заменить на переговорах по Донбассу — СМИ

Специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера, который уже провел несколько встреч с помощником президента РФ Владиславом Сурковым по Донбассу, могут заменить на переговорах с российской стороной.

Источники в украинских дипкругах отмечают, что Волкер работает с Госдепом на общественных началах, контракт с которым продлевается каждые три-четыре месяца, пишет Сегодня.

"Как раз в марте подходят сроки. Так что никто не знает, как оно повернется. Могу сказать лишь одно: если Суркова заменят, по Волкеру тоже могут возникнуть вопросы. Но все будет зависеть от их встречи в марте. Если удастся сдвинуть вопрос по миротворцам с мертвой точки, и Волкер, и Сурков могут сохранить свои должности", – сказал один из украинских дипломатов.

По мнению одного из украинских нардепов, который встречался с Волкером до его "дубайской" встречи с Сурковым, главная проблема уже давно не в персоналиях.

Напомним, встреча между Куртом Волкером и Владиславом Сурковым прошла 26 января в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов — Дубае. Владислав Сурков говорил, что основной темой переговоров стало обсуждение инициативы развертывания на Донбассе миссии ООН.