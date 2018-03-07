Кличко обрушил гнев на подрядчиков, срывающих сроки реконструкции учебных заведений

Столичная власть будет наказывать безответственных подрядчиков, которые срывают сроки реконструкции учебных заведений столицы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции с главами районов работ по термомодернизации в учебных заведениях Святошинского района.

Предупреждение киевский градоначальник сделал после того, как посетил детсад №599 и школу №200. Стоимость работ на этих двух объектах составляет более 63 млн гривен. Город профинансировал все работы в полном объеме, однако фирма-подрядчик несколько раз срывала сроки сдачи объектов, сообщает пресс-служба мэра столицы.

Так, ремонтные работы в школе №200 начали в июле прошлого года. Термомодернизацию планировали осуществить в две очереди и завершить в ноябре 2017 года. Последний срок, который теперь называет подрядчик - 30 марта этого года. Однако, осмотрев школу, Кличко выразил сомнения в том, что подрядчик сдержит обещание. Он отметил, что такая же ситуация и с детсадом №599.

"Этот детский сад обещали открыть 7 марта, то есть сегодня. Есть такая компания "Капитал Билдинг" - громкое название. Но эту компанию стоит переименовать в "Рога и копыта". Я дал поручение, чтобы департамент внутреннего аудита проверил, как здесь использовали средства. И почему сорваны все сроки. А дальше мы будем изучать возможность передать эти объекты другим подрядным организациям", - заявил Кличко.

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Он также добавил, что если фирма-подрядчик в ближайшее время не исправит ситуацию, к ней применят штрафные санкции. Также Виталий Кличко отметил, что вопрос контроля за работой таких подрядчиков в Киеве он обсудит с прокурором столицы. Впрочем, отметил Кличко, есть и положительные примеры термосанации учебных заведений в городе. Уже осуществлена ​​комплексная термомодернизация на 20 объектах. Стоимость работ - 162 млн грн. Экономия средств от внедренных таких мероприятий - более 16 млн грн. В этом году планируется термомодернизация еще 8 учебных заведений.

"Около одного миллиарда гривен город тратит на отопление учебных заведений и детских садов. Эффективная термосанация позволяет нам экономить от 30 до 50 процентов средств на оплате за тепло. И это - наш приоритет. Мы понимаем, что сегодня высокие цены на энергоносители. А современные технологии дают нам возможность экономить большие деньги, - подчеркнул мэр столицы, добавив, что для Киева энергосбережения - приоритет, поскольку благодаря программе по энергоэффективности город не только повышает комфорт зданий, но и значительно сокращает энергопотребление, что влияет на стоимость коммунальных услуг.