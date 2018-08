В США предупредили: российские войска размещены для внезапной войны с Украиной и странами Балтии

Российская армия провела хорошую подготовку для того, чтобы без предупреждения провести агрессию в Украине и гибридную войну в странах Балтии.

Вместе с тем, лидеры США и европейские союзники не готовы к тому, что Владимир Путин замыслил в войне с Украиной и странами Балтии, отмечает американский аналитический центр Institute for the Study of War в своем исследовании "Российская военная осанка: боевой порядок сухопутных сил".

При этом российские наземные силы не были размещены или реорганизованы для проведения военных действий без предупреждения в том регионе, отмечают аналитики. В странах Балтии россияне готовы к проведению гибридной военной интервенции, подобно тому, что они делали, пишет "Голос Америки".

В то же время Кремль разместил несколько подразделений вдоль российско-украинской границы, но не сделал этого у стран Балтии. Возле границы с Украиной расположены три механизированные подразделения, в то время, как в балтийском регионе размещен лишь одно десантное подразделение, что не является оптимальным для масштабного механизированного вторжения.

Кремль также разместил сухопутные силы вдоль отдельных линий наступления с защищенными тылами в 50 милях от границы с Украиной.

Аналитики призвали США и союзников переоценить наиболее вероятные сценарии действий России и пересмотреть военные и невоенные инструменты, необходимые для защиты союзников НАТО от возможной российской агрессии.

