"Порошенко не мой президент". В центре Киева митингуют сотни сторонников Саакашвили, видео

В пятницу, 9 марта, в центре Киева в парке им. Тараса Шевченко проходит митинг сторонников партии "Рух новых сил" выдворенного из Украины Михеила Саакашвили — бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской областной госадминистрации .

В акции участвует 300 человек, они не держат флагов, с импровизированной сцены возле памятника поэта выступают ораторы, которые критикуют действия власти, в частности, украинского лидера Петра Порошенко, пишет УНИАН.

По данным агентства, также на сцене стоят несколько активистов, которые держат плакаты, на одном из них написано требование принять закон об импичменте президента, а на другом — на английском — "Порошенко не мой президент".

Также участники акции возложили цветы к памятнику Шевченко, почтив таким образом память писателя, — он родился 9 марта 1814 года.

Периметр парка усиленно охраняется, в частности, выделены отдельные входы, через которые людей туда пропускают, и на которых размещены металлические рамки, правоохранители в отдельных местах с помощью металлоискателей в снегу ищут запрещенные предметы.

Напомним, под стенами Верховной Рады с 17 октября 2017 года проходила акция протеста в поддержку так называемой "большой политической реформы", в ней принимали участие, в том числе и сторонники Михеила Саакашвили, активисты установили палатки.

В начале марта — 3 числа — у парламента произошли стычки между полицией и протестующими, с обеих сторон были пострадавшие. Позже был снесен палаточный городок, полиция задержала более 100 протестующих, а также изъяла девять боевых гранат РГД-5 с запалами.