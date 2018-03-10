В НАТО официально не закреплен статус страны-аспиранта — Пристайко

Украину признали одной из стран, которая желает стать частью НАТО, однако формально статус евроатлантических стремлений в документах Альянса не закреплен, заявил глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

"Формально такой статус нигде в официальных документах Альянса не закреплен. Но, что произошло — Украина была признана одной из тех стран, которая хочет присоединиться к НАТО", — заявил посол.

По словам Пристайко, всего есть четыре страны, которые на сегодня НАТО признает как своих будущих членов, пишет "Укринформ".

"Можно использовать слово "кандидатство", но такой формальной фразы в документах НАТО не существует", — добавил посол.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО признало стремление Украины к обретению полноценного членства в военно-политическом блоке, она стала страной-аспирантом.