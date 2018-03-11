Украина должна удвоить работу в сфере борьбы с коррупцией — Могерини

В сфере борьбы с коррупцией Украине необходимо удвоить работу, заявила верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

Оценивая состояние реформ в Украине и выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, Могерини подчеркнула, что Украине необходимо принять некоторые важные законы в рамках Соглашения.

"Работу необходимо удвоить в важнейших сферах — борьба с коррупцией является одной из них, и здесь мы ожидаем принятия законопроекта о создании независимого и эффективного Высшего антикоррупционного суда, в результате чего он полностью будет соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии", — отметила верховная представительница ЕС в интервью УНИАН.

"Еще один важный шаг — убедиться, что декларации активов высокопоставленных официальных лиц и общественных деятелей действительно анализируются", — добавила она.

ЕС также ожидает реформы системы электронных деклараций, чтобы она позволила гражданскому обществу и общественным организациям выполнять свою работу.

"Это — то, что нужно и чего ожидает народ Украины, и мы дальше будем оставаться на его стороне, поддерживая реализацию реформ в Украине", — отметила Могерини.

Отметим, что Могерини посетит Киев 11 и 12 марта. Глава европейской дипломатии хочет из первых уст услышать информацию о состоянии реформ в Украине. Среди главных тем для обсуждения во время визита и ситуация на Донбассе.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что проблему коррупции преувеличивают враги Украины.