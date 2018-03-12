Рабинович призвал Бойко не убивать животных в его владениях в Сухолучье

Народный депутат Верховной Рады, глава парламентского подкомитета по правам человека и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович призвал лидера "Оппозиционного блока" Юрия Бойко прекратить массовые убийства животных в Сухолучье под Киевом.

Об этом политик заявил в эфире своей авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

"В соцсетях обсуждают убийство животных в Сухолучье, кровь... Во времена Майдана много говорили о том, что все имущество, принадлежащее Януковичу, станет народным. На днях стало известно, что охотничьи угодья в Сухолучье – это 30 тысяч гектаров – принадлежат обществу охотников и рыбаков "Кедр", а учредителями являются два человека: глава "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и экс-глава "Укравтодора" Владимир Демишкан", – рассказал народный депутат.

Политик также отметил, что раньше он в некоторой степени даже сочувствовал Бойко – пока не узнал о его причастности к убийству животных.

"Из людей в "Оппоблоке" мне Бойко по-человечески очень симпатичен. И я, конечно, сочувствовал Юрию Бойко, потому что он выполняет роль ширмы в "Оппоблоке", где всем реально руководит Левочкин. Но после этих убийств животных в Сухолучье всякое сочувствие у меня пропало. Леса должны принадлежать народу, Юрий Анатольевич, да и животных убивать нельзя", – констатировал Вадим Рабинович.

Напомним, в начале марта 2018 года стало известно, что в 80 км от Киева в знаменитой охотничьей резиденции экс-президента Виктора Януковича в Сухолучье группа бывших и нынешних нардепов устраивает "царскую охоту".

Сегодня на территории усадьбы построено 800 охотничьих вышек. Однако, по данным СМИ, "охота в этом месте подразумевает комплекс услуг, и одной стрельбой дело не ограничивается". Сообщалось также, что среди гостей-любителей поохотиться есть как чиновники времен Януковича, так и окружение нынешних первых лиц государства.