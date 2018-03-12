Порошенко объяснил, какие выводы из демарша "Газпрома" стоит сделать Евросоюзу и Украине

Украина и страны, входящие в ЕС, обязаны сделать надлежащие и далеко идущие выводы из недавнего газового конфликта с Россией и понять, что российский газовый монополист "Газпром" является крайне ненадежным поставщиком.

С таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с вице-президентом Еврокомиссии (ЕК) Федерикой Могерини.

"Мы не могли лишить внимания необходимость усиления сотрудничества в вопросах энергетической безопасности между Украиной и ЕС, особенно в связи с последними циничными действиями российского "Газпрома". Мы должны сделать чрезвычайно важные выводы из этого газового кризиса. Россия является ненадежным поставщиком", – сказал он.

По мнению Порошенко, исключительно объединенные действия Украины и ЕС смогут обеспечить энергетическую безопасность как Украины, так и Евросоюза.

Напомним, ранее сообщалось о том, Украина приступила к аресту активов "Газпрома" - из-за игнорирования российским монополистом решения Стокгольмского арбитража.