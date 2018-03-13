Срыв выборов Путина в Украине: что требует и чем грозит Россия

Спустя почти неделю после угроз украинских националистов сорвать выборы президента России-2018 в российских дипучреждениях в Киеве, Одессе и других украинских городах Москва решила выразить обеспокоенность этим вопросом.

Как говорится в официальном заявлении МИД РФ, подобные угрозы "грубо нарушают обязательства Украины по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях".

Кроме того, в российском ведомстве заявили, что это является прямым следствием "проводимой киевским режимом русофобской политики, замешанной на откровенном национализме и попустительстве экстремистским формированиям различного толка".

Именно на властях Украины, по мнению российских дипломатов, "лежит вся ответственность за негативные последствия любых противоправных акций в отношении российских представительств". В связи с чем они потребовали от руководства нашей страны обеспечить как безопасность самих дипзданий, так и граждан России, которые решать прийти туда, чтобы проголосовать.

"Призываем международные организации и структуры, заинтересованные в цивилизованном и мирном развитии ситуации на Украине, оказать должное влияние на Киев и уберечь его от неадекватных действий, противоречащих общепризнанным нормам и правилам", – заявили в МИДе.

Напомним, 8 марта националисты пообещали заблокировать проведение на территории Украины выборов президента России, которые запланированы на 18 марта 2018 года. Представители ВО "Свобода", "Правого сектора" и "Национального корпуса" намерены для выполнения поставленных целей блокировать здания, а для участников голосования — граждан РФ — устраивать "коридор позора".

Как сообщалось, ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призвало крымчан игнорировать очередные выборы президента России, которые пройдут 18 марта.

А высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заверила, что ЕС не признает российские "выборы" в захваченном РФ Крыму. ЕС продолжит воплощать его политику непризнания аннексии полуострова.