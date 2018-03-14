В Раде заявили, что Меркель поможет Украине заблокировать строительство "Северного потока-2"

В Верховной Раде очень радостно восприняли новость о переизбрании Ангелы Меркель канцлером Федеративной республики Германия.

Глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Меркель поможет Украине заблокировать строительство "Северного потока-2", передает "Обозреватель". По его словам, Германия должна помочь Украине, и не только в политическом плане, но и в экономическом.

"Сейчас от Меркель и Германии зависит реализация опасного для Украины и крайне важного для России проекта - "Северного потока-2". Если этот проект будет реализован, мы ежегодно будем терять до $4 млрд. От Меркель зависит реализация этого проекта. Мы призываем Германию заблокировать его. Украина и Германия сегодня имеют все шансы стать наиболее мощными стратегическими партнерами в Европе", – заявил Ляшко.

Напомним, ранее представители канцлера ФРГ рассказали условие снятия с России европейских санкций. Политики и известные публичные люди Германии все громче требуют перезагрузки немецко-российских отношений, но канцлер Германии принципиальна в вопросе аннексии полуострова.

Ранее в Раде призвали начать консультации с Еврокомиссией по недопущению строительства "Северного потока-2". А "Народный фронт" инициировал обращение к Европе с просьбой заблокировать "Северный поток-2".