Яценюк о защите Украины: "Наша общая безопасность – это расширение не только Евросоюза, но и НАТО"

16 марта 2018, 22:21

Политик отметил, что угрозу для всего мира олицетворяет Россия под управлением Владимира Путина.

Арсений Яценюк заявил, что безопасность может гарантировать расширение НАТО

Для всего свободного мира колоссальную угрозу представляет сегодняшняя Российская Федерация, возглавляемая президентом Владимиром Путиным.

Безопасность многих стран мира сейчас нуждается в защите. Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время Международной конференции "Революция, война и ее последствия" в Варшаве, сообщает пресс-служба политсилы.

"Должны быть, в первую очередь, ответы по безопасности. Наша общая безопасность – это расширение НАТО", - подчеркнул он.

По словам политического лидера, от агрессии Путина может пострадать не только Украина, но и страны Евросоюза и весь свободны мир.

"Эту угрозу олицетворяет Россия имени президента Владимира Путина. В первую очередь речь идет об угрозе со стороны Российской Федерации для нас как для Украины, для нас как для будущего члена Евросоюза, для нас как для Европы и свободного мира", - подчеркнул он.

Как отметил Яценюк в рамках встречи, ложные заявления Путина несут особую опасность. По его словам, так было с "зелеными человечками" в Крыму, и сейчас этот сценарий повторяется на международном уровне.

"Он признался в совершении уголовного преступления против украинской государственности". Так же, подчеркнул Яценюк, Путин заявлял, будто не его оружие сбило МН-17, а сейчас говорит, что это не российская шпионская система осуществила поддерживаемое государством убийство в Солсбери", - заявил он.

Он отметил роль президента Франции Фансуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель в подписании Минских договоренностей: "Минск" - это было соглашение о прекращении огня и об остановке наступления русской армии. "Минск" - это были добрые намерения с нашей стороны, чтобы урегулировать эту ситуацию политико-дипломатическими шагами".

Со стороны свободного мира, подчеркнул политический лидер, необходимы, в первую очередь, ответы в сфере безопасности: "Наша общая безопасность – это расширение не только Евросоюза, но и расширение НАТО". 

Лидер "Народного фронта" напомнил, что Украина не получила в 2008 году План действий по членству в НАТО: "А потом мы все заплатили слишком много за это - российской агрессией в Грузии и российской агрессией в Украине. Поэтому (необходимо) расширение НАТО и усиление безопасности, а наша сила даст возможность дипломатам быть также сильнее".

Напомним, ранее на встрече в Варшаве Яценюк заявил, что защищая интересы Украины, Европейский союз борется и за себя.

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