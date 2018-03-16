Яценюк о защите Украины: "Наша общая безопасность – это расширение не только Евросоюза, но и НАТО"

Для всего свободного мира колоссальную угрозу представляет сегодняшняя Российская Федерация, возглавляемая президентом Владимиром Путиным.

Безопасность многих стран мира сейчас нуждается в защите. Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время Международной конференции "Революция, война и ее последствия" в Варшаве, сообщает пресс-служба политсилы.

"Должны быть, в первую очередь, ответы по безопасности. Наша общая безопасность – это расширение НАТО", - подчеркнул он.

По словам политического лидера, от агрессии Путина может пострадать не только Украина, но и страны Евросоюза и весь свободны мир.

"Эту угрозу олицетворяет Россия имени президента Владимира Путина. В первую очередь речь идет об угрозе со стороны Российской Федерации для нас как для Украины, для нас как для будущего члена Евросоюза, для нас как для Европы и свободного мира", - подчеркнул он.

Как отметил Яценюк в рамках встречи, ложные заявления Путина несут особую опасность. По его словам, так было с "зелеными человечками" в Крыму, и сейчас этот сценарий повторяется на международном уровне.

"Он признался в совершении уголовного преступления против украинской государственности". Так же, подчеркнул Яценюк, Путин заявлял, будто не его оружие сбило МН-17, а сейчас говорит, что это не российская шпионская система осуществила поддерживаемое государством убийство в Солсбери", - заявил он.

Он отметил роль президента Франции Фансуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель в подписании Минских договоренностей: "Минск" - это было соглашение о прекращении огня и об остановке наступления русской армии. "Минск" - это были добрые намерения с нашей стороны, чтобы урегулировать эту ситуацию политико-дипломатическими шагами".

Со стороны свободного мира, подчеркнул политический лидер, необходимы, в первую очередь, ответы в сфере безопасности: "Наша общая безопасность – это расширение не только Евросоюза, но и расширение НАТО".

Лидер "Народного фронта" напомнил, что Украина не получила в 2008 году План действий по членству в НАТО: "А потом мы все заплатили слишком много за это - российской агрессией в Грузии и российской агрессией в Украине. Поэтому (необходимо) расширение НАТО и усиление безопасности, а наша сила даст возможность дипломатам быть также сильнее".

Напомним, ранее на встрече в Варшаве Яценюк заявил, что защищая интересы Украины, Европейский союз борется и за себя.