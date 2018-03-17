Российские пранкеры позвонили европейской правозащитнице от имени Парубия: видео

Панкеры из России Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, известные под псевдонимами Лексус и Вован, разыграли директора Европейской платформы за демократические выборы Штефани Шиффер.

Как Столяров сообщил в Facebook, 16 февраля они позвонили европейской правозащитнице от имени спикера Верховной Рады Андрея Парубия. На видео, опубликованном в Youtube, присутствуют также звонки в штабы оппозиционного российского политика Алексея Навального.

"Это то, что и эта самая госпожа Шиффер и эти самые молодые и активные волонтеры штабов Навального уже заочно признают выборы нелегитимными. При этом та же европейская платформа готова финансировать "Голос" в России на деньги Украины и опять же в интересах последней, чтобы Украина на политическом уровне могла не признать наши выборы", - возмущаются пранкеры.

В ходе разговора собеседники спросили Шиффер о законности предстоящих 18 марта выборов президента России. На это она ответила, что российские избирательные законы не соответствуют международным стандартам, при этом и они, по ее словам, нарушаются.

Пранкер попросил правозащитницу создать "информационный шум" вокруг предстоящих выборов. В ответ Шиффер пообещала предоставить "Парубию" все необходимые данные, в том числе от ассоциации "Голос".

Напомним, движение "Голос" — ведущая в России организация по общественному наблюдению за выборами, которая занимается методическим оснащением участников избирательного процесса, поддерживает работу горячей линии и сервисов, осуществляет наблюдение за выборами.

Как сообщалось, Парубий становится объектом розыгрышей пранкеров не впервые. Ранее они звонили от имени спикера Верховной Рады главе Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.