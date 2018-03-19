Яценюк: Лучший способ разговаривать с Кремлем - быть сильным

Лучший способ разговаривать с Кремлем - быть сильными: "Это единственный язык, который понимает Россия". Такое заявление сделал экс-преьмер и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в интервью польскому телеканалу TVN24 во время визита в Варшаву 16 марта.



"Считаю, что это очевидно для всех в мире, что Россия борется против Запада. Россия борется против ЕС. Россия борется против Польши и Украины. И персонально президент Путин – на вершине этого айсберга. Айсберга постсоветского, но до сих пор коммунистического толка, диктатуры России", - сказал он.

Он подчеркнул, что Украина до сих пор ежедневно теряет человеческие жизни - жизни тех, кто защищает суверенитет и независимость государства: "Несмотря на то, что Россия подписала Минские договоренности, цель которых – прекращение конфликта дипломатическими средствами, ничего не происходит. Кроме того, что нет широкомасштабной атаки, что является хорошей новостью".

"Плохая новость в том, что, по моему убеждению, Россия до сих пор хочет, чтобы этот конфликт стал замороженным. Она хочет держать свою руку на горле Украины. Убежден, что главная цель Путина – получить контроль над Украиной, странами Балтии, разрушить ЕС, фактически разрушить Западный мир", - сказал Арсений Яценюк.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что Россия понимает только язык силы": "Если Запад слаб, такие люди, как Путин, – сильные. Если Запад объединенный и преданный цели – тот отступит". Отвечая на вопрос ведущего, Арсений Яценюк отметил: "Я хотел бы, чтобы Запад был гораздо более объединенным, гораздо сильнее. Гораздо четче – не только в соответствующих заявлениях, но и в мощных действиях".

Читайте также