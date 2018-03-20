Прощай, оружие. В Раде отреагировали на новый закон для нардепов

Парламент одобрил закон, который обязывает народных депутатов перед входом в сессионный зал сдать личное оружие в сейфы.

Эти сейфы должны оберегать представители Госохраны, они же должны следить и за входом в помещение, говорится в сюжете ТСН.

Когда депутат заходит в здание парламента и при этом срабатывает металлоискатель, охранник должен спросить, имеет ли политик при себе запрещенные предметы — и в случае утвердительного ответа предложить их сдать. В случае доброго согласия охранник вместе с депутатом идут к сейфам и на время заседания оставляют оружие. Так происходило до сих пор — законодатели решили сделать процедуру не добровольной, а обязательной.

"Не пользуюсь охранниками, не пользуюсь водителями, сам себя охраняю. Депутатская деятельность действительно добавляет врагов. Здесь я не чувствую себя в опасности и не вижу смысла ходить по Верховной Раде с оружием", — объясняет депутат от БПП Олег Петренко, который сам регулярно отдает на хранение свой именной "Форт".

Владимир Парасюк, как и еще несколько его коллег, ранее оружие не сдавал, потому что не доверяет государственной охране и опасается провокаций власти. Но в сессионный зал пистолет старался не заносить. "Ну, заносил несколько раз, когда забывал... Но стараюсь не заносить. Оставляю в кабинете у себя, в комитете или в автомобиле. Но вы понимаете, в автомобиле немного опасно", — говорит нардеп.

В этом созыве парламента немало бывших бойцов и комбатов, и даже гражданских, награжденных оружием. По приблизительным подсчетам, со "стволами" в парламент регулярно ходили около десятка депутатов. Споры и драки возникали в сессионном неоднократно, там даже летали дымовые шашки, но задумались о запрете заносить оружие в зал только теперь — после слухов о гранатах в сумке Надежды Савченко. "Я так шучу, что если от Нади придется отстреливаться, я не успею. Потому что надо сбегать к охраннику и двумя ключиками открыть сейф", — иронизирует Петренко. Сама же Савченко утверждает, что гранат не было — только пистолет. И вообще, она коллег убивать не собирается, а новый закон будет исполнять.

Однако есть у новации и оппоненты. Так, бывший комбат "Азова" Андрей Билецкий считает, что норма Конституции о депутатской неприкосновенности и невозможности осмотра личных вещей нардепа важнее, чем любой закон.

"Хорошо, сейчас поставят больше металлических рамок, позволят обыскивать. Что значит разрешат обыскивать? Это значит позволят УДО. Но любой депутат скажет: вы что, не пустите меня на рабочее место? То есть без снятия неприкосновенности — это дешевый популизм", — говорит он.

Представитель "Народного фронта" Антон Геращенко считает, что Конституции закон не нарушает. "Норма о том, что вещи депутатов не досматривают, она не в Конституции записана, а в законе о статусе народного депутата, статья 27. И предложение такое: эту статью изменить и вещи депутатов проверять, и проходить через рамки", — пояснил он.

Напомним, ранее Савченко заявила, что коллеги посоветовали ей запустить в Верховную Раду газ. Нардепы предложили сделать в парламенте "газовую камеру", рассказала политик во время брифинга в Киеве.