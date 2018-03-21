Порошенко изменил правила въезда для россиян: как им теперь попасть в Украину

21 марта 2018, 16:35

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики".

Теперь, чтобы законно попасть на территорию Украины, граждане России должны сообщать о поездке заранее.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Кабмину поручено в месячный срок обеспечить разработку и внесение на рассмотрение парламента ряда проектов законов Украины.

В частности, правительство должно подготовить изменения в законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле" о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, происхождением из государств миграционного риска.

Кроме того, Кабмин разработает механизм предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину, а также определение полномочий госорганов по осуществлению такой проверки.

Будут подготовлены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу усиления ответственности за нарушение иностранцами правил пребывания в Украине, а также за нарушение порядка:

  • трудоустройства,
  • приема на учебу,
  • предоставления жилья,
  • регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов,
  • предоставления других услуг.


"Правительство также должно обеспечить в месячный срок совершенствование механизма координации реализации государственной политики в сфере интегрированного управления границами, предусмотрев, в частности, меры по обеспечению надлежащего функционирования четырехуровневой системы контроля за въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства, разрешение соответствующих процедур и механизма взаимного доступа к информационным системам уполномоченных государственных органов", – продолжили в пресс-службе.

СНБО также поручил правительству утвердить план мероприятий на 2018-2021 годы по реализации Стратегии государственной миграционной политики Украины до 2025 года, "предусмотрев введение в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации и лиц без гражданства из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину".

Также, согласно решению СНБО, должен быть подготовлен и утвержден в двухмесячный срок порядок регистрации иностранцев и их паспортных документов в пунктах пропуска через государственную границу Украины, порядок внесения сведений об иностранцах или лицах без гражданства в соответствующий реестр, порядок биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, порядок заполнения и использования иммиграционной карточки.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года Украина ввела на границе биометрический контроль. Теперь граждане 71 страны, в том числе России, обязаны будут сдавать отпечатки пальцев.

Ранее Порошенко ввел еще один закон для противодействия России. Контроль за выполнением указа возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова.

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