Назван самый стильный украинский политик

Среди украинских мужчин-политиков наиболее стильным назван глава Радикальной партии Олег Ляшко.

Такое мнение высказала имиджмейкер, стилист, член Ассоциации имиджмейкеров, основатель компании имидж-консалтинга VOTUM Image Agency и образовательного проекта VIA Fashion School Ульяна Пак во время чата в "Главреде".

"Первое место — конечно же, Олег Ляшко. Можно смело его назвать "денди в политикуме". Он всегда одет безупречно", – отметила Пак.

Второе место она отдала премьер-министру Владимиру Гройсману. "Его стиль строится на идеальном балансе качества кроя и качества посадки по его фигуре, то есть и костюм хороший, и сидит идеально", – пояснила она свой выбор.

И добавила: "Обратите внимание, что у него все костюмы, сорочки и галстуки на 99% однотонные. В его гардеробе отсутствуют клетка и полоска, было лишь несколько галстуков в крапинку. И глава правительства идет правильным путем: исключает лишние точки интереса в своем образе".

Третье место в рейтинге Пак досталось экс-главе Администрации президента Борису Ложкину: "Обладает удивительной способностью носить костюм легко, как будто он в нем родился".

"Среди женщин, наверное, можно выделить как самую элегантную и с наименьшим количеством провальных перформансов Оксану Сыроед. Лаконичный крой, элегантные юбки, однотон, всегда аккуратная прическа — как и должна выглядеть женщина в политике", – уверена имиджмейкер.

Напомним, во время чата на "Главреде" Ульяна Пак прокомментировала стиль миллитари некоторых депутатов, которые посещают заседания Верховной Рады в военной форме.

Также она посоветовала, как Порошенко решить проблему "мятых костюмов". Имиджмейкер подчеркнула, что первая леди Украины, в отличие от супруга, демонстрирует элегантность и стиль.

Кроме того, стилист объяснила, почему Тимошенко годами носит "руль на голове". Образ, особенно политика, не должен выглядеть как эксперимент, отметила имиджмейкер.